TRENER BARCELONE ODABRAO MOMČAD ZA NASTAVAK SEZONE I OBRANU NASLOVA: Ovo ne izgleda dobro za Rakitića

Aktualni španjolski prvak Barcelona ovu subotu utakmicom protiv Mallorce počinje nastavak natjecanja u španjolskoj Primeri i pohod na obranu naslova prvaka.

RAKITIĆ MOŽE ODAHNUTI, BARCELONA PRONAŠLA NOVU ŽRTVU: Evo o kojem igraču im ovisi najveći posao ovog ljeta

Trener katalonskog kluba Quique Setien odabrao je s kojim će igračima započeti tu utakmicu, a Sport javlja da bi mu to trebao biti i glavni sastav za ostatak prvenstva.

IVANA RAKITIĆA ČEKA SITUACIJA O KOJOJ NIJE MOGAO NI SANJATI: Ništa neće biti isto; Pitanje je kako će se sve odigrati

Momčad će igrati u tradicionalnoj Barceloninoj formaciji 4-3-3.

Na golu će biti standardni čuvar mreže Ter Stegen, a u obrani Sergi Roberto, Gerard Pique, Samuel Umtiti i Jordi Alba.

U veznom redu zaigrat će Sergio Busquets i Frenkie de Jong, koji su zadržali svoje mjesto u prvih 11, a treći član će biti Arturo Vidal koji je dobio bitku za mjesto u početnom sastavu s Arthurom Melom kojeg se povezuje s transferom u Juventus.

Sport za dokapetana hrvatske reprezentacije Ivana Rakitića piše da će sigurno biti na klupi.

U napadu nema iznenađenja. Uz Lionela Messija najistureniji će biti Antoine Griezmann i Luis Suarez.

#Sports

Lionel Messi will be fit to play in Barcelona's first game back against Real Mallorca, despite some “minor tightness” in his right thigh, coach Quique Setien said on Sunday.https://t.co/1CjCzmX77P

— Northeast Today (@NorthEastToday) June 8, 2020