Barcelonu u sljedećoj utakmici očekuje dvoboj s najvećim rivalom Real Madridom

Nogometaše Barcelone u subotu očekuje najveći derbi španjolskog, a po mnogima i svjetskog, nogometa – okršaj s velikim rivalom Real Madridom u El Clasicu.

To će biti prvi El Clasico za novog trenera Barce Ronalda Koemana, koji je na klupu stigao ovog ljeta, a sada ga očekuje okršaj s Realom koji je izgubio zadnja dva susreta.

Izjednačena utakmica

“Možda je Real ostvario loše rezultate u zadnjim utakmicama, ali to ne znači da su demoralizirani. Imaju u svojim redovima iskusne igrače koji znaju da moraju pobijediti nakon dva uzastopna poraza”, rekao je Koeman koji je i nastavku progovorio o važnosti te utakmice:

“Jako je važna utakmica, pobjeda u njoj vam daje jako puno samopouzdanja i igrači to zaslužuju jer jako naporno rade svaki dan. Bit će ovo izjednačena utakmica jer su obje ekipe jako kvalitetne i iskusne. Pobjednika će odlučiti sitni detalj.”

‘On je pametan igrač’

Nizozemca su na konferenciji novinari tražili za komentar izjava njegovog braniča i klupske legende Gerarda Piquea koji je u danas objavljenom intervjuu žestoko prozvao čelnike Barcelone i žalio se na način na koji tretiraju igrače.

“Pique je u ovom klubu puno godina, a ja sam tu samo 2-3 mjeseca. On ima svoje mišljenje i ja to poštujem, on je pametan igrač koji zna da će sljedeći dan morati igrati jako dobro nakon što da takav inervju”, poručio je Koeman.