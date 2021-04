Dvoboj Real Madrida i Chelseaja mogli ste pratiti u utorak od 21 sat u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Real Madrid i Chelsea su na stadionu Alfredo di Stefano odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Christiana Pulišića, a izjednačio je Karim Benzema u 29. minuti.

Luka Modrić je odigrao cijeli susret za “Kraljevski klub”, dok Mateo Kovačić nije nastupio za Chelsea zbog ozljede.

Prednost za Bluese

Londonski sastav je bio bolji, imao je više od igre i bolje prilike i ostao je dojam kako su “Bluesi” mogli izvući više od 1-1. Međutim, i remi s golom u gostima gura Chelsea u prednost uoči uzvrata na Stamford Bridgeu 5. svibnja.

Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako je za “Kraljevski klub” ovo čak 30. polufinale Kupa i Lige prvaka, a do sada je madridski klub 16 puta izborio finale pri čemu je rekordnih 13 puta osvojio europski naslov.

Za londonski sastav je ovo sedmo polufinale Lige prvaka, a do sada su “Bluesi” dva puta stigli do finala, 2008. i 2012. godine, pri čemu su u 2012. otišli do kraja.

Spektakl u Parizu

U srijedu se u drugom polufinalu u Parizu sastaju PSG i Manchester City, a uzvrat je 4. svibnja u Manchesteru.

Finale Lige prvaka ove sezone je 29. svibnja u Istanbulu.

Liga prvaka, polufinale

Real Madrid – Chelsea 1:1 (Benzema 29′;Pulišić 14′)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Vinicius, Benzema.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Chilwell, Jorginho, Kanté, Mount, Pulišić, Werner

90′ + 4′ Gotova je utakmica, Real Madrid i Chelsea su odigrali 1:1. Odluka o finalistu će pasti u uzvratu u Londonu.

90′ Igrat će se još tri minute sudačjke nadoknade.

89′ Casemiro je pucao nakon ubačaja iz kuta, Mendy brani.

84′ Tempo igre je sada potpuno pao i već dugo nismo vijeli neku zanimljivost, niti jedna momčad ne želi ulaziti u rizik.

78′ Dobra prilika za Chelsea koji je imao slobodan udarac na rubu kaznenog prostora Reala nakon što je Varane srušio Havertza. Pucao je Ziyech, a Courtois obranio.

77′ Dvostruka zamjena u Realu. Iz igre su izašli Marcelo i Carvajal, a ulaze Asensio i Odriozola.

69′ Pokušaj Chelseaja, Mount je uputio nizak udarac, Varane blokira.

66′ Zidane je u igru uveo Edena Hazarda, može li Belgijanac presuditi svojoj bivšoj momčadi?

60′ Tempo igre je pao i čini se da to više odgovara Realu koji lakše kontrolira sve pokušaje Bluesa.

56′ Marcelo se jako teško nosi s Pulišićem, sada je u vrlo kratkom razdoblju napravio dva prekršaja na Chelseajevom Amerikancu.

50′ Real uzvraća preko Benzeme s lijeve strane, ali Francuz sada nije precizan.

48′ Prva opasnost u nastavku. Nakon greške Reala, lopta je stigla do Wernera u šesnaestercu domaćina, ali Militao blokira.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Real Madrid – Chelsea 1:1.

41′ Opasno prijeti Chelsea iz protuudara, jedna takva sada je završila nepreciznim udarcem Wernera. Nema nove promjene rezultata.

30′ Pojačala je kiša koja pada od početka. Teški su vremenski uvjeti u Madridu.

29′ GOOL Real Madrid je izjednačio, Benzema sjajno zabija za 1:1. Francuz je pogodio fenomenalnim volejem s pet metara nakon što mu je loptu prebacio Militao. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

23′ Kakva šansa za Real, Benzema je pucao s dvadesetk metara i pogodio vratnicu.

23′ Chelsea bolje stoji na terenu i Real ne uspijeva ništa napraviti prema naprijed.

18′ Chelsea nakon vodstva nastavlja istim tempom i opasno prijeti domaćinima.

14′ Pulišić je ovim pogotkom postao prvi nogometaš iz SAD-a koji je zabio u polufinalu Lige prvaka.

14′ GOOOL Chelsea vodi 1:0. Zabio je Pulišić, koji je sam istračao pred Courtoisa, zaobišao ga i pospremio loptu u mrežu pored dva igrača Reala koja su stajala na gol liniji. Pogodak pogledajte OVDJE.

10′ Ogromna prilika za Chelsea. Pulišić je spustio Werneru koji puca s par metara, ali Courtois sjajno brani.

3′ Obje momčadi krenule su u formaciji 3-5-2.

1′ Počela je utakmica.

20.25 Olujni objaci su iznad stadiona Alfredo di Stefano na kojemu će se igrati utakmica, mogli bi nogometaši igrati po jako teškim vremenskim uvjetima.

19.50 Stigli su ssastavi, Luka Modrić počinje od prve minute za Real.

19.30 Čekaju se službeni sastavi momčadi.