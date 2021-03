Real Madrid je uspio iščupati bod u zadnjem susretu 25.kola španjolskog prvenstva protiv Real Sociedada s kojim je u ponedjeljak kod kuće odigrao 1-1.

Iako su igrači Zinédinea Zidana dominirali u prvom poluvremenu, Real Sociedad je poveo u 55. minuti pogotkom Cristiana Portua. Izjednačenje i bod Kraljevskom klubu donio je u 89. minuti Vinicius. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je do 76. minute.

Ovaj put Modrić nije blistao kao do sada, a nakon utakmice Zinedine Zidane je pojasnio zašto ga je izvadio iz igre.

🎙️⚽ Zidane: "A Modric no le pasa nada, le quitamos solo para meter Fede Valverde. Cambiamos a tres centrales porque no me gustaba en el inicio la presión, pero luego volvimos a cambiar."#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/uZ5KBKX5ty

