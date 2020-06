POZNATI STRUČNJAK RAZVALIO SUCE: ‘Osječani su s pravom ogorčeni, sudačka organizacija je pogriješila. Odluke su bile licemjerne’

Osječani su nakon utakmice bili jako revotirani suđenjem Igora Pajača

Branitelji naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa, igrači Rijeke plasirali su se u finale ovosezonskog izdanja tog natjecanja zahvaljujući 3-2 (0-1) domaćoj pobjedi protiv Osijeka u polufinalu do koje su stigli nakon velikog preokreta.

Nakon utakmice trener Osijeka Ivica Kulešević razumljivo je bio ogorčen na suđenje jer je domaći sastav do preokreta velikim dijelom došao i zbog isključenja jednog igrača Osijeka te sumnjivog kaznenog udarca za Rijeku.

Događaje na toj utakmici prokomentirao nam je legendarni hrvatski trener Ilija Lončarević koji je vodio brojne hrvatske prvoligaše, a od 2006. do 2008. godine sjedio je na klupi Osijeka.

Licemjerne odluke

“Mislim da su Osječani s većim pravom ogorčeni nego što netko neutralan može biti zadovoljan. Govorim to iz razloga jer je sudačka organizacija morala pripremiti suce da su to prve utakmice nakon pauze i da momčadi i igrači još uvijek nisu u ritmu i da na neke stvari na terenu ne trebaju reagirati samo da bi uveli red na terenu i slično. Sve te odluke koje su donesene, jedanaesterac za mene dosuđen licemjerno se držeći pravila nogometne igre”, smatra Lončarević i govori u čemu je bila velika pogreška:

“Trebalo je imati malo osjećaja za takve stvari, pod tim mislim i na drugi žuti karton, nije to bio namjerni start da se igrača ozlijedi ili nešto slično. Bio je to normalni start, ali ni sam ne znam je li bilo kontakta. Ali kažem još jednom, trebalo je malo više osjećaja u tome imati. Trebalo je znati da igrači nisu u pravoj natjecateljskoj formi i da im se neke stvari trebalo ‘gledati kroz prste'”.

Burne reakcije nakon susreta

Trener Osijeka Kulešević nakon susreta je napao suce i rekao:

“U prošloj prvenstvenoj utakmici ovdje nam u 90. minuti nije dosuđen čisti 11-erac iako su sve analize pokazale da je bilo igranje rukom. Mislio sam da je bilo slučajno, ali nakon ovoga večeras više ne mislim da je bilo slučajno. Žao mi je što su ljudi u Hrvatskoj nakon tri mjeseca pauziranja od nogometa morali ovo vidjeti, jer ovo što se dogodilo po meni je sramota. Nevjerojatno je da se to dogodilo u polufinalu Hrvatskog kupa 2020. godine. Da se ovo dogodilo nekad davno, za vrijeme stare Jugoslavije, kada još nije bilo VAR-a, to bih razumio, ali 2020. ovo je sramota. Nikada do sada nisam govorio o sucima, ljudi su i griješe, ali ovo što se danas dogodilo nema smisla.”

‘Lakonsko’ dosuđivanje

Lončarević je o njegovim reakcijama rekao sljedeće:

“Bez obzira bio on u pravu ili ne, ja ga potpuno razumijem jer je utakmica bila preteška za trenera na klupi da bi njegova reakcija bila drugačija. Na potezu je malo dublja analiza svega što se dogodilo, smatram da i ove moje riječi imaju temelja da se očne o tome razmišljati jer se takve stvari događaju i u ostatku Europe.

Suci lakonski dosuđuju jedanaesterce, dosuđuju slobodne udarce i kartone isključivo na temelju događaja koji se dogodio, a ne na temelju uvjeta pod kojima se taj događaj dogodio. To je problem novih pravila i to će vjerojatno još dugo izazivati revolte i nerazumijevanja te suprotna razmišljanja oko jednog događaja, a to je onda jako loše”, zaključio je Lončarević.