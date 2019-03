TREBA LI NACIJA DRHTATI? Ova situacija podsjeća na onu od prije 20 godina, ali jedna stvar je ipak znatno drugačija

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine E izgubila u Budimpešti od Mađarske sa 1-2 (1-1)

“Izgubili smo. Nema sad kukanja, tragedije. Glava gore i idemo dalje. Nismo bili kreativni, nismo imali pravu ideju, uvijek je lopta zapela u nekim zadnjim trenucima. Nije to prolazilo, nismo išli ‘jedan na jedan’, dok nije ušao Brekalo. To je tako. Nećemo sad praviti dramu od toga. Izgubili smo, bit će nam teško u ovim kvalifikacijama. To smo znali, to smo rekli. Idemo dalje”, poručio je izbornik Zlatko Dalić nakon nedjeljnog poraza 1-2 na gostovanju kod Mađarske u Budimpešti.

Nakon prve dvije kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020. Hrvatska nije nikoga impresionirala te nije niti sjena momčadi koja prošlog ljeta osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. I dok su se loši nastupi i Ligi nacija pravdali umorom igrača nakon SP-a, sada se pak brojne ozljede poharale Vatrene.

Loš trend

Trend je takav da je Hrvatska u očitom padu i mnogi navijači i nogometni zaljubljenici su zabrinuti. Ako se pogleda u prošlost i trebaju biti. Generacija predvođena Čirom Blaževićem nakon tada najvećeg usjpeha u povijesti hrvatskog nogometa i osvajanje bronce u na SP-u u Francuskoj nije se uspjela kvalificirati na Europsko prvenstvo u Belgiji i Nizozemskoj.

Scenarij je to koji se sigurno vrti u glavama mnogi nakon onog što su Vatreni pokazali u nedjelju u Budimpešti. Međutim, postoji jedna znatna razlika, a ona se tiče samog sustava kvalifikacija. Hrvatska na Euro može čak i ako izgubi sve utakmice u skupini. Kako? O tome smo pisali OVDJE.

Znači, da potpuno krahira u kvalifikacijama, što je samo ružna teorija, Hrvatska bi zahvaljujući Ligi nacija imala još jednu šansu.

Sličnosti s Ćorinom generacijom

Sličnost s Ćirinim Vatrenima može se pak tražiti i u tome što također slijedi i već se događa smjena generacija. Marija Mandžukića, Danijela Subašića i Vedrana Ćorluke više nema, a nakon Eura sigurno će se od reprezentacija oprostiti Luka Modrić, vjerojatno i Ivan Rakitić, dok je pitanje što će biti s Domagojem Vidom i Dejanom Lovrenom.

Unatoč tomu što iz ovog kuta pogled na budućnost ne izgleda dobro, s duge strane ne treba zaboraviti na igrače koji dolaze. Nikola Moro, Lovro Majer, Ante Palaversa, Filip Benković, Borna Sosa, Domagoj Bradarić, Antonio Marin….budućnost su hrvatskog nogometa dok je cijeli niz mladih igrača poput Josipa Berkala, Nikole Vlašića ili Duje-Ćaleta Cara već tu, kao i dugogodišnji reprezentativci Mateo Kovačič odnosno Tin Jedvaj.