TRANSFER MIRALEMA PJANIĆA IZAZVAO VELIKI KAOS: Zvijezda Barcelone se pobunila i sada odbija igrati za Katalonce?

Talijanski Sky Sports prije par dana je objavio kako bi bosanskohercegovački nogometaš i zvijezda Juventusa Miralem Panić uskoro bi trebao odjenuti dres španjolskog giganta Barcelone, a u suprotnom smjeru bi trebao otići Juveov nogometaš Arthur Melo.

Također, naglašavaju da bi posao mogao biti gotov do idućeg utorka pogotovo jer su klubovi postigli dogovor te se još samo očekuju potpisi igrača.

A class individual, on & off the pitch. Wore the black & white with pride & gave everything, regardless of what was asked of him

🏆🏆🏆 x Serie A

🏆🏆 x Coppa Italia

🏆 x Suppercoppa Italia

Thank you for everything @Miralem_Pjanic wishing you luck in your new adventure 👊⚫⚪ pic.twitter.com/ma9tjf3FxN

— Juventus News – Juvefc.com (@juvefcdotcom) June 27, 2020