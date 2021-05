TRANSFER KOJI ĆE ZAPREPASTITI CIJELI SVIJET: Ronaldo napušta Juve i nastavlja karijeru izvan ‘lige pet’. Njegova mama otkrila sve

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, Portugalac, Cristiano Ronaldo, u srijedu je postigao svoj stoti gol u dresu Juventusa i tehnički im dao nekakvu nadu da će sljedeće sezone ipak igrati u Ligi prvaka. Juventus će možda igrati u Ligi prvaka sljedeće sezone, ali vrlo vjerojatno bez Cristijana Ronalda. Naime, njegova majka Dolores tvrdi da će njezin sin karijeru nastaviti sljedeće sezone u Sportingu iz Lisabona, klubu u kojem se probio među zvijezde.

“Razgovarat ću s njim i uvjeriti ga da se vrati u Sporting, sljedeće godine igrat će na stadionu Alvalade”, rekla je Ronaldova mama za portugalske medije.

Cristiano Ronaldo will play for Sporting Clube de Portugal next season, according to his mom 👀⏳ pic.twitter.com/trjHZdgA95

