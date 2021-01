TRANSFER BOMBA S POLJUDA: Hajduk iz engleskog WBA dovodi igrača kojeg je Bilić obožavao?

Hrvatski nogometaš Filip Krovinović (25) trenutno je igrač novog engleskog prvoligaša West Bromwich Albiona u kojem je na posudi iz portugalske Benfice.

NAKON BILIĆA WBA NAPUŠTA JOŠ JEDAN HRVAT: Trener pokazao izlazna vrata našem igraču

Krovinović je u West Brom stigao na inzistiranje bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića, koji je WBA preuzeo 2019. godine i ubrzo nakon dolaska u klub doveo Krovinovića.

Krovinović je na novu posudbu stigao ove sezone, u kojoj je Bilić nedavno dobio otkaz, a sada se čini kako će i hrvatski nogometaš uskoro napustiti klub.

Nedavno ga se povezivalo s prelaskom u redove grčkog velikana PAOK-a, a u petak je engleski Telegraph objavio senzacionalnu vijest – Krovinović će napustiti WBA i otići na novu posudbu i to u redove splitskog Hajduka.

#wba transfer news: Filip Krovinovic is set to have his loan deal cut short, will then sign for Hajduk Split on loan for remainder of the season. Also interest in Kipre, Grosicki & Harper. WBA still keen on Hamza Choudhury and assessing a number of strikers abroad for loan

— John Percy (@JPercyTelegraph) January 15, 2021