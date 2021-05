TRANSFER-BOMBA KOJA ĆE POKRENUTI LAVINU PROBLEMA: PSG ostaje bez možda i najvažnijeg čovjeka, a on odlazi u – Tottenham

Kako tvrdi britanski The Sun, nije baš pretjerano zadovoljan poslom u Parizu

Ako je vjerovati napisima The Suna, predsjednik Tottenhama, Daniel Levy, pokušava nagovoriti bivšeg trenera svog kluba, Mauricija Pochettina da napusti PSG i vrati se u London.

Britanski tabloid uvjerava čak i da Pochettino ozbiljno razmišlja o tome da se vrati nazad u Tottenham jer, kako tvrde, nije baš pretjerano zadovoljan poslom u Parizu. Međutim, povratak Pochettina u London izazvao bi čitavu lavinu problema i to ne samo za PSG već i za pojedine engleske velikane, poput Manchester Cityja, no do toga ćemo doći.

Pochettino je PSG preuzeo u siječnju i na njegovu žalost nije uspio napraviti previše. Niti je bog zna što unaprijedio igru niti je osvojio francusko prvenstvo, a oprostio se ranije i od Lige prvaka. Utjeha mu može biti samo osvajanje francuskog Kupa, ali PSG-u ta titula vrlo malo znači. Pochettino je svakako prekratko u PSG-u, ali ne može se reći da je ostavio baš tako loš dojam. Da, gubili su neke važnije utakmice, ali opet PSG u nekim utakmicama izgledao zaista spektakularno i nikako se ne može reći da je Pochettino napravio baš tako loš posao.

Bit će problema?

Međutim, predsjednik Tottenhama priznao je, kako tvrdi The Sun, svojim prijateljima da je otkaz Pochettinu bio velika pogreška i da je sada namjerava ispraviti. A ispravljanje te pogreške prouzročit će, kao što smo kazali, možda i ponešto problema.

Prije svega, Levy želi vratiti Pochettina kako bi ovaj privolio Harryja Kanea da ostane u klubu. Kane se, de facto, već oprostio od Tottenhama i indirektno je najavio da će ovoga ljeta preći u novi klub, a u redu već čeka Manchester City kojem kronično nedostaje vrhunski napadač i baš u stasitom engleskom centarforu vide svoj spas, te za njega nudi traženih 150 milijuna eura. Dođe li Pochettino, s kojim je Kane fantastično surađivao, taj bi transfer lako mogao otpasti i City bi ostao u velikom problemu.

Nadalje, odlazak Pochettina bio bi golemi problem i za PSG jer trenutno na tržištu baš i nema previše slobodnih vrhunskih trenera. A bez dobrog trenera PSG se opet može pozdraviti s titulom u Ligi prvaka, a to je vlasnicima kluba jedini i glavni cilj, a na koncu možda ponovo posrnu i u domaćem prvenstvu. Kao posljedica cijele te priče mogao bi biti i transfer Kyliana Mbappea, ponajboljeg igrača svijeta. Mbappe se i dalje dvoumi oko ostanka u PSG-u i još uvijek nije potpisao novi ugovor, a stari mu istječe za godinu dana. Ode li Pochettino, Mbappe bi mogao obaviti transfer već ovoga ljeta, a možda ne bi bio jedini koji bi zatražio transfer.