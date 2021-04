Treneri su najavili najveći hrvatski derbi

U nedjelje od 20:00 sati na rasporedu je derbi Dinama i Hajduka. Modri utakmicu dočekuju s vodeće pozicije, dok su Bijeli daleko iza njih na petom mjestu s 24 boda zaostatka.

“Bez obzira na poziciju koju Dinamo i Hajduk drže na ljestvici, to je najveći hrvatski derbi. Hajduk je trenutno na mjestu koje mu ne daje status sudionika derbija, ali njegove utakmice s Dinamom su uvijek takve. Za nas je to još jedna od sve ili ništa utakmica. Na njoj tražimo sve i nadamo se da ćemo to i dobiti. Naravno, uza sav respekt Hajduku”, rekao je u najavi utakmice trener Dinama Damir Krznar.

“Nama je svaka utakmica do kraja finale SP-a, pa tako i ova. To što svaku utakmicu čekamo i igramo je kao lideri nam je u mentalnom smisli svakako plus. Što se tiče fizičkog stanja, momčad je navikla na ovakav ritam. Mi cijele sezone, pa tako i u ovom proljetnom dijelu igramo u jako zgusnutom rasporedu. Izdržali smo ga i dok smo igrali europske utakmice, koje nas još više troše, pa nema razloga da sada do kraja bude drugačije. Velike fizičke napore koje ulažemo pokriva nam mentalna snaga i sve dok smo u dobrom ozračju i raspoloženju, možemo dati i više nego što možemo”, poručio je.

Najavio promjene

“Ova sezona je pokazala da nam igrači koji ulaze s klupe u pravilu donose nešto dobro. Razmišljamo o osvježenjima jer dosta nas je potrošila utakmica u Osijeku i sigurno je da će u momčadi za Hajduk biti nekoliko promjena u odnosu na prvu ekipu koja je igrala u Gradskom vrtu”, dodao je.

Tramezzani nema Livaju

“Ovo je više od utakmice iz mnogo razloga. Osjetio sam to kada smo igrali s njima. To je utakmica koja ima posebno značenje i ima bogatu povijest uspomena. Normalno je da je pripremiš i doživiš na drukčiji način od ostalih utakmica. Ali, isto tako igramo 90 minuta 11 na 11. Jasno je da ne razmišljamo o stanju na ljestvici i broju bodova koji oni imaju više u odnosu na nas. Moramo koncentrirani i ne smijemo biti u strahu. Ne želim da nakon utakmice žalimo jer nismo dali sve od sebe, u svim segmentima igre. Imamo mnogo entuzijazma i volje za ovom utakmicom da je odigramo bez ikakvih kompleksa”, istaknu je trener Hajduka Paolo Tramezzani.

“U posljednje vrijeme imamo problema s izostancima zbog ozljeda i kartona. Za susret s Dinamom se vraćaju Fossati, Simić i Vušković, a nemamo na raspolaganju Livaju, Dimitrova i Todorovića. Međutim, momčad je pokazala da može igrati dobro bez obzira tko igra”, dodao je.

“Dinamo? Mislim da su zasluženo na vrhu. Imaju individualnu kvalitetu, dugo igraju zajedno i s godinama su uspjeli izgraditi jak mentalitet. To su pokazali i u Europi ove sezone. Igraju dobro, analiziramo smo sve detalje. Protiv takve momčadi i takvih pojedinaca moramo igrati kao momčad. Tako će lakše do izražaja doći i naša individualna kvaliteta koju posjedujemo”, završio je.