Bijeli su izgubili na Maksimiru

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hajduk sa 2-0 pobjegavši drugoplasiranom Osijeku na četiri boda, no “Modri” imaju i utakmicu manje. Golove za pobjedu hrvatskog prvaka zabili su Bruno Petković (21-11m) i Lirim Kastrati (35).

Dinamo je ovom pobjedom načinio veliki korak prema obrani naslova, posebice nakon što je Osijek remizirao protiv Rijeke na Rujevici pa sad ima četiri boda zaostatka, a Dinamo ima i utakmicu manje.

“Mislim da je moja momčad pokušala igrati od prve minute. Primili smo dva pogotka, ali mislim da su momci napravili dobar korak danas. Gledam na stvari pozitivno. Naravno me rezultat ne zadovoljava, ali neke druge stvari su me zadovoljile. Igrali smo protiv odlične momčadi, ali uvijek pokušavamo igrati naš nogomet”, izjavio je nakon utakmice trener Hajduka Paolo Tramezzani. Što se tiče ozljeda Umuta Nayira i Diamantakosa kazao je da bi obojica mogla biti aut do kraja sezone. A nakon Dinama Bijele čeka novi izazov, derbi s Rijekom

“Za nas je svaka utakmica važna. Svaki trening je važan. Želimo stvoriti mentalitet. Rijeku smo dva puta svladali u gostima. U ovom trenutku ne znamo koji su naši limiti”, poručio je.