Bivši Gloryjev dvostruki prvak, Robin van Roosmalen, završio je u bolnici nakon što je teško ozlijeđen u prometnoj nesreću u kojoj je smrtno stradala njegova sestra Melissa. Do nesreće je došlo kada se u blizini blizini nizozemskog Nieuwegeina u njih zabio kamion. Navodno su u tom trenutku stajali pokraj ceste jer im im se pokvario automobil te su čekali pomoć.

🙏🙏 Robin van Roosmalen has been hospitalized after being seriously injured in a car accident that killed his sister. Melissa,

No further details on van Roosmalen’s condition are available as of this writing. The driver who hit van Roosmalen’s car has been arrested. pic.twitter.com/dhKcxmm9JG

— Anderson (@k1ando2) January 14, 2021