TRAGEDIJA U ALPAMA, FRANCUSKA SNOWBOARDERICA PRONAĐENA MRTVA: Julie Pomagalski poginula nakon što ju je uhvatila lavina

Francuska snowboarderica i bivša svjetska prvakinja u snowboard crossu Julie Pomagalski (40) poginula je u švicarskim Alpama nakon što ju je zahvatila lavina.

Preminuo je i njen trener Bruno Cutelli, a pronašla ih je švicarska gorska služba.

Julie Pomagalski nastupila je dva puta na Olimpijskim igrama, 2002. u Salt Lake Cityju i 2006. u Torinu, a 1999. je postala svjetska prvakinja u snowboard crossu i osvojila je srebro 2003. na SP-u u paralelnom slalomu.

Former snowboard world champion Julie Pomagalski has died at age 40.

The Frenchwoman competed at the 2002 and 2006 Olympic Games, in addition to her 1999 world title in snowboard cross. https://t.co/jB4FDBV10u

— Olympic Channel (@olympicchannel) March 23, 2021