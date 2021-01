Francuski motociklist Pierre Cherpin, koji je zadobio teške ozljede glave nakon pada u sedmoj etapi relija Dakar 2021., preminuo je pet dana poslije tijekom transfera do Francuske, objavio je u petak organizator relija.

“Tijekom prijevoza zrakoplovom od Jeddaha i Francuske Cherpin (52) je podlijegao ozljedama zadobivenima u padu u sedmoj etapi od Ha’ila do Sakake 10. siječnja”, navodi se u priopćenju organizatora.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY

During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.

The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021