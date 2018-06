TRADICIJA NIJE NA STRANI VATRENIH: Ako je suditi prema prošlosti Daliću i društvu ne piše se dobro

#CRO have lost all four #WorldCup meetings with South American sides.

1998: 1-0 vs. #ARG

2002: 1-0 vs. #ECU

2006: 1-0 vs. #BRA

2014: 3-1 vs. #BRA

Croatian Kryptonite. pic.twitter.com/egn32EvNhY

