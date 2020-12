TOTTENHAM SLAVIO U LONDONSKOM DERBIJU: Spursi razbili Arsenal i vratili se na vrh, Mourinho stigao do nevjerojatnog uspjeha

U derbiju 11. kolu Premier lige Tottenham je u nedjelju na svom stadionu dobio Arsenal s 2-0, a sve je režirao najubojitiji napadački dvojac lige. Prvo je zabio Korejac Heung-min Son u 13. minuti na asistenciju Harryja Kanea, a potom je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+1) pogodio Harry Kane na dodavanje Heung-min Sona. Heung-min Son na svom kontu ima 10 golova i 3 asistencije, a Harry Kane 8 pogodaka i 10 asistencija.

40 – José Mourinho has now won 40 London derbies in the Premier League, with only Arsène Wenger winning more (106) – Mourinho's win rate of 64% (40 wins in 63 games) is the best of any of the 17 managers to manage in at least 20 in the Premier League. Capitalised. pic.twitter.com/ZP6jOCblju

