TOTTENHAM DEMOLIRAO OSMOLIGAŠA: ‘Sretan sam, mislim da su dečki profesionalno odradili posao’

Nogometaši Tottenhama rutinski su odradili susret 3. kola FA kupa pobijedivši na gostovanju osmoligaša Marine sa 5-0. Bio je to najvažniji susret u 127. godišnjoj povijesti niželigaša iz Crosbyja, koji se nalazi 10 km sjeverno od Liverpoola.

Nažalost, gledateljima nije bio dozvoljen dolazak na The Marine Travel Arenu kako bi uveličali klupski praznik. Zanimljivo, ovaj susret je obilježila najveća razlika na ljestvici klubova u povijesti FA kupa. Tottenham i Marine su udaljeni čak 160 pozicija na ljestvici engleskih klubova.

Pitanje pobjednika niti jednog trenutka nije bilo upitno. Spursi su s “pola gasa” zabili pet golova za uvjerljiviju pobjedu.

Alfie Devine’s game by numbers for Tottenham against Marine:

48 touches

95% pass accuracy

4 duels won

2 tackles

1 aerial duel won

1 chance created

1 big chance created

1 shot

1 goal

One for the future. pic.twitter.com/L4GnXc7Pnf

— Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021