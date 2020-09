Velikan godinama proživljava financijsku agoniju

Klupski prvak Europe iz 1979. godine sarajevska Bosna nalazi se pred gašenjem i vjerojatno neće igrati u prvenstvu BiH u sljedećoj sezoni. Košarkaški velikan godinama proživljava financijsku agoniju, koja je u razdoblju pandemije koronavirusa dostigla kritičnu točku, a zbog čega u klubu strahuju i najavljuju tragičan kraj.

“Nažalost, to je gorka istina. Svake godine, odnosno svaki mjesec, očekujemo da će se nešto promijeniti, ali situacija je samo gora. Uputili smo pozive za pomoć svim razinama vlasti, od predsjedništva države do općina, ali nam je pomogla samo županija Sarajevo. Međutim, mi sa njihovih 15.000 eura, na kojima smo im itekako zahvalni, ne možemo opstati. Nama na godišnjoj razini treba najmanje 100.000 eura, i to je novac sa kojim bi se borili za opstanak”, kazao je za bosanskohercegovačke medije aktualni predsjednik kluba Almir Bradić.

Upozorio je kako Bosna Royal, kako se klub trenutno zove, mora do 21. rujna prijaviti igrački roster za sljedeću sezonu. No, ako se situacija dramatično ne promijeni, bivši šampioni Europe će odustati od natjecanja.

“Počeli smo gubiti strpljenje u borbi za goli život. Zanimljivo da više nitko ne priča o krivcima za Bosnine milijunske dugove. Tko je to napravio, kad je to napravio? Uporno udaramo glavom u zid u svim sferama“, izjavio je Bradić.