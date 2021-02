TRENER TUKAO SVOJE IGRAČE I OZLIJEDIO IH: ‘Suspendirao sam ga, a sad ću vam reći tko je glavni krivac za sve’

Jedan od igrača sipao je žuč poslije utakmice

Nakon završetka prvenstvene rukometne utakmice koja se u subotu večernjim satima odigrala u sportskoj dvorani u Gospinom polju, došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba između rukovodstva i igrača jednog od rukometnih klubova koji su odigravali utakmicu. Objavila je to dubrovačka policija. Riječ je, inače, o subotnjem susreti između Dubrovnika i Sesveta.

“Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je u navedenom sukobu 29-godišnji trener kluba fizički napao dva igrača koja su tom prilikom lakše ozlijeđena, te je zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, uz kaznenu prijavu, rano jutros predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave. Nakon što su sudionici sukoba dovedeni u prostorije policije, jedan od njih je, tijekom kriminalističkog istraživanja, vrijeđao policijskog službenika. Radi se o 60-godišnjaku koji je zbog toga prekršajno prijavljen po čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem ovog događaja u sklopu kojeg će se utvrditi eventualna prekršajna odgovornost po Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Zakona o javnom okupljanju, Zakona o privatnoj zaštiti i kršenju Odluke Nacionalnog stožera o javnim okupljanjima”, dodali su iz policije.

Debelić bez dlake na jeziku

“Nakon utakmice u kojoj se sedam, osam momaka bori za ovaj klub, ostavlja srce na terenu, mi gledamo ovakve scene. Ovakve prizore iza utakmice gdje alfa i omega kluba, predsjednikov sin, sve u ovome klubu, ide napasti čovjeka koji je samo nešto prigovorio i rekao. A njegovo konstantno vrijeđanje, svih ovih godina. Pogledajte što su radili, tuču na terenu, skandal! Policija će doći, svi će doći. Ovo je bruka! Ovo je sramota dubrovačkog sporta. Što više reći? Momci koji se trude tu, koji godinu dana nisu plaću primili, koji ostavljaju srce, dušu i sve. Da neko ga vrijeđa i ovako se ponaša. Sramota! Institucije, Grad, policija, svi – proradite! Sramota!”, rekao je kapetan Dubrovnika Maro Debelić za Libertas TV.

Dubrovački dnevnik dodao kako je došlo do tučnjave između dopredsjednika Iva Dragića s navijačima njegovog kluba koji su većinom roditelji igrača. Dragić je bio nezadovoljan igrom RKHM te je dobacio kritiku igračima zbog čega je došlo do incidenta, a sve se dodatno uzburkalo uključivanjem i njegova sina Antonia Dragića, kondicijskog trenera kluba.

Predsjednika kluba Ivicu Granića su zatekli na službenom putu u Zagrebu, a i im je prokomentirao ovaj slučaj.

“Konsterniran sam svime sto sam čuo. Čim se vratim u Dubrovnik sazvat ću sastanak s upravom i igračima, kako bi utvrdili što je točno bilo, a do tad ćemo imati izvide i policije i redarske službe koji su bili za vrijeme utakmice u Gospinom polju. Naguravanja u sportu su nekako uobičajena stvar, možda je čak i pretjerano reći da je sinoć došlo do nekakve velike masovne tučnjave. Svakako, nije uredu svađati se s publikom, dobacivati igračima s tribina, postoji i mjesto i vrijeme za analizu utakmice”, kazao je Granić, dodavši kako nikog ne opravdava te da će nakon što se utvrde okolnosti odgovorni snositi krivicu.

Suspendiran Dragić

“Već sam donio odluku o suspenziji kondicijskog trenera Antonija Dragića, igračima naravno ništa ne zamjeram. Oni praktički već nekoliko godina ostavljaju srce na terenu bez adekvatnih naknada i primanja, u pitanju je čista ljubav prema Gradu, športu i rukometu. S druge strane nitko me može negirati i veliki doprinos Dragića dubrovačkom športu, za te zasluge nagrađen je i odličjem HOO Franjo Bučar. Kad sve zbrojim i oduzmem, stanje financija je grozno i bilo je pitanje dana kad će sve eksplodirati.

A ako bih morao imenovati glavnog krivca, onda su to odgovorni u gradu Dubrovniku, koji nam nije pomogao praktički niti malo. Zamislite, uskratili su sredstva klubu koji se natječe u Premijer ligi, dakle na samom smo vrhu, i to u jednim od najpopularnijih sportova na svijetu. Na probleme smo ukazivali čim je izbila kriza prouzrokovana svjetskom pandemijom i otkazivanje sponzora, a oni su trebali pokazati više odgovornosti. Obećavali su nam svašta, ali od toga nije bili ništa, razgovarao sam i s gradonačelnikom i drugima zaduženim za šport, ali ništa, samo pusta obećanja”, istaknuo je Granić.

“Kakav je to Grad koji nije u stanju to prepoznati, pa nismo mi samo onih 15 igrača koji istrče na teren, u pitanju je puno više, turniri, zatim naše škole rukometa po dubrovačkim osnovnim školama, pa tu svakoga dana trči 150 – 200 djece, i ta dubrovačka mladost nije na ulici, ne drogira se, ne pije po parkovima. I tako radimo već godinama, pa vas ja onda pitam kakav je to Grad koji to nije u stanju prepoznati”, zapitao se Granić.