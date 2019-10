TORCIDA ŽICALA IGRAČA GORICE DA DOĐE U HAJDUK: Napadač im se naklonio, a onda im rekao što stvarno misli o njima

Oduševio ih je majstorskim golom

Hajduk je u srijedu navečer tek treći put ispao u osmini finala Kupa. Posljednji put Splićanima se to dogodilo prije devet godina kada ih je kao branitelje naslova srušila Istra na Poljudu pod vodstvom Zorana Vulića, a iz osmine finala ispadali su i 1995. godine kada ih je šokirala Marsonia.

Stoga je jasno koliko su navijači bili razočarani nakon poraza do Gorice. Jedini igrač kojem su skandirali tijekom utakmice bio je Kristijan Lovrić. Ništa ne bi bilo neobično da on nije član Gorice. Oduševio je sve na tribinama potezom u 64. minuti kada je s 25 metara iz slobodnog udarca zakucao loptu u mrežu.

“Lovriću, dođi u Hajduk”, vikali su mu nakon utakmice navijači Hajduka. On se na to okrenuo se prema njima te im je zapljeskao.

Rade pritisak

“Lijepo je kada su ljudi iz bilo kojeg kluba zainteresirani za tebe, ili te navijači žele. To znači da radiš i igraš dobro. Hvala im na tome, ali Gorica je moj klub. Oni su sigurno najbolji navijači u Hrvatskoj, svaka im čast, ali mislim da stavljaju prevelik presing na svoje igrače. To im je dodatno opterećenje. Na Poljudu ih to nosi, a na gostovanjima je drugačije, moraju preuzeti konce igre, a mi to kaznimo kontrama. Bih li želio doći u Hajduk? Nemam nikakvih želja. Želja mi je biti zdrav i igrati nogomet, sve će doći na svoje”, rekao je nakon utakmice, javlja Dalmatinski portal.

U suprotnom raspoloženju od njega bio je Filip Bradarić.

“Prvo poluvrijeme smo odigrali odlično, dominirali svih 45 minuta, no još jednom smo bili bezopasni. Kada treba zabiti gol nema nas”, rekao je Bradarić.

„Poništen nam je gol, ne znam što se dogodilo. U pet minuta se sve okrenulo. Situacija je teška, nije nam lako. Preuzimamo maksimalnu odgovornost. U subotu je za nas finale Lige prvaka da pokušamo barem malo isprati gorak okus. Bole nas povici s tribina. Morama to promijeniti. Normalno je da smo utučeni. Nije nam lako, ali nije ovo ni prvi ni zadnji put da smo u ovoj situaciji“, završio je.