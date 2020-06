TOPLAK RADI ČUDA S VARAŽDINOM: ‘Ovo je senzacija, bili smo potpuno otpisani, a sad mirno plovimo prema luci spasa’

Varaždin je osmi sa 27 bodova, Istra 1961 je ostala na devetoj poziciji sa 23 boda, dok je Inter posljednji sa 17 bodova

U derbiju začelja Prve HNL Varaždin je pobijedio Inter s 1-0 osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas, dok je Inter nakon desetog uzastopnog poraza korak do ispadanja.

TOPLAK S VARAŽDINOM POTOPIO ‘SVOJ’ INTER I POGURAO GA PREMA DRUGOJ LIGI: Obregonova majstorija obilježila utakmicu

Nakon pobjeda nad Hajdukom i Istrom 1961, Varaždinu se pružila prilika pobjedom protiv Intera praktički osigurati ostanak u ligi. I uspio je domaćin u tome. Minimalnom pobjedom pobjegao je ‘fenjerašu Interu pet kola prije kraja na 10 bodova prednosti, dok od Istre 1961, koja drži deveto mjesto koje vodi u doigravanje, sada ima četiri boda viška.

“Da se nismo nadali, ne bi ovo napravili. No poslije Hajduka i pobjede na Poljudu dobiti u ovakve dvije utakmice može samo karakterna ekipa. Moji dečki su stvarno karakterni i vjerovali su u sebe, a ja još više u njih. Postali su pravi natjecatelji”, poručio je trener Varaždina Samir Toplak poslije susreta.

“Ova utakmica nije bila lagana i trebalo ju je dobiti. 1:0, pravi ‘juveovski’ rezultat, ali smo morali zabiti one prilike u drugom poluvremenu da bi bili malo mirniji. No tko to sad više broji i piše”, dodao je i nastavio.

“Ovo je senzacija, Varaždin koji je bio potpuno otpisan sad mirno plovi prema luci spasa, ja sam presretan. Zahvaljujem se igračima, zahvaljujem se ovoj predivnoj publici i ovo je zašto Varaždin zaslužuje prvoligaša”, završio je.