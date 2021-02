TOMIĆ ZBOG KORONAVIRUSA OSTAO BEZ UGOVORA ŽIVOTA: Hrvatski stručnjak zbog Kineza napustio Lokomotivu, a sada je sve propalo

Goran Tomić stigao je u Lokomotivu krajem 2017. godine, u nešto više od tri godine na Kajzerici priuštio nam je nezaboravne trenutke i velebne pobjede, pobjeđivali smo u više navrata sve najveće hrvatske klubove, prošlu sezonu završili smo kao viceprvaci uz odigravanje finala kupa.

U ove tri godine etablirao je mnoge mlade igrače koji su ostvarili iskorake u svojim karijerama, svi će se složiti kako je Lokomotiva svojedobno igrala najljepši i najatraktivniji nogometa u ligi.

Iako je pred svaki početak sezone trebao posložiti novu skupinu pojedinaca, kroz vrijeme je stvarao pravu respektabilnu momčad.

Goran Tomić je svojim rezultatima, znanjem, profesionalnošću ali i ljudskim kvalitetama zadužio NK Lokomotivu koja će mu biti zauvijek zahvalna.

Ovim putem želimo našem Goranu puno sreće u nastavku karijere.

According to Chinese media, since Goran Tomic has not got visa for entry into China, Guangzhou City are likely to part ways with him. The two parties reached a deal few weeks ago. Jean-Paul van Gastel is now the candidate for succeeding Giovanni van Bronckhorst as the head coach. pic.twitter.com/zKn2Mnl9aN

