U Kranjčevićevoj je odigran iznimno zanimljiv gradski derbi

U susretu 10. kola Prve HNL, sudaru prvaka i doprvaka, Dinamo i Lokomotiva su u Kranjčevićevoj ulici odigrali 1-1.

Dinamo je poveo u osmoj minuti golom Luke Ivanušca. Kastrati je prošao po krilu, te povratnom loptom uposlio Ivanušeca koji je pogodio suprotni kut za vodstvo “modrih”.

Lokomotiva je bila korak do izjednačenja u 37. minuti, no Kolinger je pogodio gredu nakon dobre lopte Aliyua. Pet minuta kasnije domaćin je ipak izjednačio. Moharami je poklonio loptu suparniku, a Kallaku odlično asistirao Aliyua, koji je zabio pored nemoćnog Livakovića.

Hrvatski prvak je u 49. minuti golom Lovre Majera stigao do nove prednosti, no radost gostiju kratko je trajala. Sudac Strukan je nakon pregleda video snimke poništio pogodak zbog zaleđa.

U 71. minuti opasno je zaprijetio Kastrati no pucao je pored Lokomotivina gola, a u 80. minuti je odličnu priliku imao Kallaku, ali je i on bio neprecizan.

“Veseli me predstava moje ekipe, izuzev prvih početnih petnaestak minuta, koncentrirano i dobro smo stajali na terenu tokom cijele utakmice. Nije lako vratiti se nakon ranog pogotka protiv Dinama, no moja momčad je pokazala snagu i karakter, i posebno me veseli kako se stvara jedna nova energija u svlačionici”, poručio je poslije susreta trener lokomotive Goran Tomić