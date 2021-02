TOM BRADY IZABRAN ZA MVP-A SUPER BOWLA: ‘Mislim da smo znali da će se ovo dogoditi večeras, zar ne?’

Quarterback Tampa Bay Buccaneersa Tom Brady (43) proglašen je najkorisnijim (MVP) igračem Super Bowla u kojem je Tampa pobijedila branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 31-9. Najveći svih vremena napisao je još jedno poglavlje u svojoj legendarnoj karijeri. U svom desetom finalu, Brady je osvojio sedmi Super Bowl i petu nagradu za najkorisnijeg igrača finala.

SUPER BOWL 2021.: Tampa Bay Buccaneersi slavili u 55. izdanju, neuništivi Tom Brady osvojio sedmi naslov prvaka

U pobjedi Buccaneersa “ispručio” je tri touchdowna za 201 metar. Brady sada ima dva naslova više od od ijednog NFL igrača u povijesti i jedan više od ijedne NFL momčadi u povijesti. Iza njega je Charles Haley s pet naslova prvaka, a kod klubova najviše titula imaju New England Patriots, šest.

The Bucs are the 1st team with four 30-point games in a postseason.

They are the 1st team to beat 3 SB MVP QBs in a postseason (Mahomes, Rodgers, Brees)

Tom Brady is the 1st player in NFL history with 50 Pass TD in a season (including playoffs) for a Super Bowl champion. pic.twitter.com/VbPVbhKg7S

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2021