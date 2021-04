Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja, Superlige, u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova, izvijestio je Real Madrid čiji je predsjednik Florentino Perez izabran za čelnog čovjeka tog natjecanja. Otkako je potvrđena ova vijest pljušte reakcije.

ŽESTOKE REAKCIJE NA OSNIVANJE SUPERLIGE: Legende Man. Uniteda i Liverpoola podivljale – ‘Dosta je! Izbacite United, Arsenal i Liverpool iz lige’

“Nemoguće je povjerovati kako ti klubovi misle da mogu provesti tu ideju i da će je svi prihvatiti. To govori koliko ne razumiju našu igru, tradiciju i zašto volimo nogomet”, poručio je u BBC-jevu studiju Danny Murphy.

“Oteli su nam našu igru. Pa kakve su oni razgovore imali. Jesu li razgovarali s trenerima, igračima, navijačima i rekli im što namjeravaju napraviti”, zapitao se Dion Dublin.

"Absolutely disgusting and bang out of order!"

The @BBCMOTD pundits have had their say, but what are your thoughts on the new #EuropeanSuperLeague? #bbcfootball #ESL pic.twitter.com/30bhUdo5Gj

— BBC Sport (@BBCSport) April 19, 2021