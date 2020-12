Hrvatska ženska seniorska rukometna reprezentacija u nedjelju od 15:30 sati na Europskom prvenstvu u Danskoj kreće u borbu za brončanu medalju i to protiv domaćina

Tko su udarne snage danske reprezentacije ovog trenutka? Ponajprije to je fantastična vratarka Sandra Toft. Po mnogima, ona je ovog trenutka najbolja vratarka svijeta. Ima 31 godinu i članica je francuskog Bresta. U sedam susreta EURA ima 72 obrane. A to je najviše na prvenstvu. Naša Tea Pijević zaostaje osam obrana, ili 3 posto. Druga vratarka je Althea Rebecca Reinhardt, sedam godina mlađa, i članica je danskog Odensea. Do sada je na vratima bila 88 minuta.

Danska krila su vrlo dobra, ali ne i spektakularna. Lijevo je Larke Nolsoe Pedersen. Ima 24 godine i članica je Nykobinga. U 314 minuta koliko je do sada igrala postigla je 20 pogodaka iz 28 udaraca ili 71 posto. Desno je Trine Ostegaard Jensen. Ona je jedna od pet Dankinja koje igraju u inozemstvu. Njezin klub je njemački SG BBM Bietigheim. Izvanredna u kontri, uz vrhunsku realizaciju (22/28, 79 %) .

Na vanjskim pozicijama su lijevo klupske suigračice Line Haugsted, 26 godina (12/24 50%) i mlada Kristina Jorgensen (22 . godine, 20/38, 53 %), obje članice Viborga. Obje igraju i obranu i nisu nimalo nježne. U sredini su Mia Rej Bidstrup (30. godina Kopenhagen 31/46 67%) trenutačno njihov prvi strijelac. Tu su još i Mie Enggrob Hojlund (23. godine , Odense, 13/26, 50%), te Anne Mette Hansen (26. godina, Gyor, 23/35, 66%). Vrlo često mijenjaju mjesta pa nerijetko završe i lijevoj strani. Desnu stranu drže Louisa Katharina Burgaaard (28. godina Metz 10/16 63%) i Mette Tranborg iz Esbjerga, 24. godine, (15/34, 44%), inače juniorska svjetska prvakinja 2012. godine, kao i još dvije igračice iz ove ekipe. Ništa dakle nije slučajno.

