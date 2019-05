TKO JE REKAO DA HRVATSKA KOŠARKA NE MOŽE BITI ZANIMLJIVA? Zadrane još nije ponijela euforija nakon velikog povratka

Slaven Rimac sada će morati smisliti kako zaustaviti zadarski nalet

Tko je rekao da od Cedevitine pojave hrvatska košarka i njeno doigravanje za prvaka ne mogu biti zanimljivi? Kad su ga svi otpisali, Zadar je ustao iz mrtvih. Usred Zagreba izjednačio je polufinalnu seriju s Cedevitom na 2-2 te će u subotu na svom Višnjiku imati priliku napraviti senzacionalan preokret nakon što je gubio 0-2.

“Odigrali smo mudro, borbeno i koncentrirano. Na pragu one utakmice u Zadru prije nekoliko dana. Mi smo ovdje na 84 poena, a “dolje” smo bili na 85. Imali smo protok lopte i pas-igru, možda malo slabiji šut, ali i veću borbenost. Pokazali smo da nam je stalo, to je najbitnije. Nakon tijesno izgubljene prve partije i potopa u Zagrebu pokazali smo karakter da se vratimo. Nadam se da će naši navijači u petoj utakmici doći u velikom broju”, poželio je Ante Nazor kojega euforija nije ponijela.

“Čestitam Cedeviti na jednoj borbenoj utakmici i svakako našoj ekipi na još borbenijoj. Mislim da smo stvarno odigrali pametnu utakmicu. U većini utakmice odigrali smo pametno i zrelo. Stvarno smo se borili. I kad smo krenuli padati, jednostavno smo se stisnuli jedan uz drugog i rekli da se idemo se boriti do kraja i izvukli smo pobjedu”, rekao je Lovre Bašić čije su dalekometne trice u završnici prelomile utakmicu.

“Mi kao da smo nakon pobjede u Zagrebu mislili da je serija završena. Zadar je to dobro iskoristio. Igrao je pametno i to je čisto zaslužena pobjeda. Mi nismo uspjeli naći svoj ritam, tako da tu nema previše plakanja. Okrećemo se petoj utakmici. Neće nam biti lako, no sami smo se doveli do toga. Treba reagirati kvalitetno i ja vjerujem u svoju momčad. Dosta smo zakomplicirali, no to je isto sport”, kazao je Cedevitin trener, dok je kapetan Andrija Stipanović ponovio slično.

“Nažalost, nakon 2-0 u seriji mislim da smo u svojim glavama vjerojatno mislili da je gotovo i da smo već u finalu. Nakon toga vidimo što se događa. Odigrali smo dvije jako loše utakmice, pogotovo napadački. Nažalost, oni su to iskoristili.”