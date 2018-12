TKO JE PRAVI RONALDO? Slavni Brazilac odgovorio na pitanje koje godinama izaziva polemike

Gotovo u većini slučajeva za Il fenomena se veže riječ ‘pravi’.

Otkako se Cristiano Ronaldo pojavio na sceni usporedbe s brazilskim Ronaldom ne prestaju. Mnogi u pravilu ističu da je bivša zvijezda Barcelone, Intera i Reala pravi Ronaldo, a sada je u intervjuu za Gazzettu dello Sport progovorio o tome.

Različite ere

“Imali li smisla govoriti o pravom Ronaldu? To me uvijek zabavlja, ali to nema smisla. Nas dvojica smo vrlo različiti. U kojem smislu? Godine prije svega. Razlika između nas dvojice je devet godina i to je veliki period. U nogometu se stvari jako brzo mijenjaju i mijenjaju se sve brže i brže. Ne želim reći da je u moje vrijeme bilo teže, ali suočavali smo se s drugačijim situacijama i drugačijim momčadima”, pojasnio je Il Fenomeno.

Brazilac je tijekom karijere tri puta dobio Fifinu nagradu za najboljeg nogometaša ( 1996., 1997. i 2002.) te je dva puta dobio Zlatnu loptu (1997. i 2002.). Također dva puta je bio svjetski prvak s reprezentacijom.