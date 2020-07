TKO JE NAJBOLJI BRAZILSKI NOGOMETAŠ U POVIJESTI? Velika anketa FourFourTwo-a dala iznenađujuće rezultate

Poznati nogometni magazin FourFourTwo u svom je digitalnom izdanju proveo anketu u kojoj je svoje čitatelje pozvao da glasuju o.tome tko je najbolji brazilski nogometaš svih vremena.

Iako desetljećima Pele glasi kao neupitno najveći, ovaj put fanovi su se odlučili za Ronalda. Svjetski prvak iz 2002. slavio je s 59,9% osvojenih glasova.

So here's your final – and it's the one we all expected, despite some bumps along the way…

Who's the greatest Brazilian footballer of all time?

— FourFourTwo (@FourFourTwo) July 14, 2020