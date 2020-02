Momčad Kansas City Chiefsa pobjednik je 54. Super Bowla odigranog u noći s nedjelje na ponedjeljak na stadionu Hard Rock u Miamiju, a do svog drugog trofeja Vincea Lombardija došli su velikim preokretom u posljednjoj četvrtini pobijedivši San Francisco 49erse sa 31-20

Jedan od najboljih trenera u NFL-u 61-godišnji Andy Reid napokon je došao do Super Bowl prstena, njegovi Kansas City Chiefsi su noćas u Miamiju osvojili naslov prvaka u američkom nogometu pobijedivši San Francisco 49erse sa 31-20.

KANSAS CITY VELIKIM PREOKRETOM DO 54. IZDANJA SUPER BOWLA: Bila je to spektakularna utakmica o kojoj će se još drugo pričati

A prije dolaska u Kansas City Andy Reid je vrlo uspješno vodio Philadelphia Eaglese (1999–2012). U 14 sezona devet puta ih je odveo u doigravanje, četiri puta su zaustavljeni u konferencijskom finalu, a 2005. su izgubili u Super Bowlu od Belichickovih New England Patriotsa (21-24).

No, pred početak svoje 14. sezone u Philadelphiji Reid je doživio obiteljsku tragediju koja bi mnoge slomila. Njegov 29-godišnji sin Garrett u kolovozu 2012. umro je od predoziranja heroinom. Obiteljska tragedija odrazila se je i na terenu, Eaglesi su sezonu okončali katastrofalno, sa omjerom pobjeda i poraza 4-12. Vlasnik Eaglesa Jeffrey Lurie morao je, kako je sam kaže, donijeti najtežu odluku u svom životu, dati otkaz Andyju Reidu.

Nije se skrivao

Unatoč brojnim savjetima da uzme odmor kako bi se oporavio od gubitka sina, Reid je odlučio da se neće skrivati od svijeta, već je prihvatio ponudu da postane trener Kansas Cityja. Također, Lurie i Reid ostali su u odličnim odnosima, a to se je pokazalo kad je Philadelphia 2016. godine tražila nasljednika treneru Chipu Kellyju.

Lurie je zvao Reida u pomoć, koji ga je uspio nagovoriti da angažiraju njegovog ofenzivnog koordinatora Douga Pedersona i to se pokazalo odličnim, jer su 2018. Philadelphia Eaglesi osvojili svoj prvi Super Bowl pobijedivši New England Patriotse (41–33).

Pod vodstvom Big Reda, kako je nadimak Andyju Reidu, Kansas City Chiefsi postali su momčad koja redovito ulazi u doigravanje, a prošle sezone bili su nadomak plasmanu u Super Bowl, u konferencijskom finalu u produžetku su izgubili od New England Patriotsa (31-37). No, ove sezone Big Red je odveo Chiefse do kraja, nakon 50 godina čekanja Kansas City je po drugi puta u svojoj povijesti osvojio trofej Vincea Lombardija, a na Hard Rock stadionu u Miamiju bio je i vlasnik Philadelphia Eaglesa Jeffrey Lurie, koji je navijao za Reida.

Lurie je ispričao i jednu zanimljivu anegdotu kada je 1999. razgovarao sa Reidom o tome da postane trener Philadelphije. Po običaju otišli su na ručak, a u takvim situacijama kandidati za trenerski posao uglavnom naruče nešto jeftino (salatu i vodu), a Big Red je pojeo tri odreska.

Svi ga vole

Osim što uživa veliko poštovanja zbog svoje trenerske genijalnosti, Andy Reid je omiljen od svih s kojima je radio.

“Andy je veliki radnik, njegov auto stalno vidim parkiran pred klupskim prostorijama. No, on je i očinska figura, zauvijek ću mu biti zahvalan za sve što je učinio za mene. Ovaj prsten je za Big Reda, njime ćemo ostati zauvijek vjenčani, nikad me se neće moći riješiti”, izjavio je Travis Kelce, jedan od junaka Kansas Cityja i jedan od najboljih “tight endova” lige.

S puno ljubavi o svom treneru govori i vođa navale Patrick Mahomes, koji je proglašen najkorisnijim igračem 54. Super Bowla:

“Ja sam veliki radnik, ali nikad neću uspjeti nadmašiti Reida. On dolazi na posao u 3 ujutro, a odlazi kući u 23 sata navečer, čini mi se da nikad ne spava. On je jedan od najboljih trenera svih vremena. Ako je i bilo onih koji su u to sumnjali, sada ih više nema”.