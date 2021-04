Lionel Messi i Cristiano Ronaldo dobili su nasljednike. Erling Haaland i Kylian Mbappé nogometna su sadašnjost i budućnost. Dvojac igra čudesno i zabija kao na pokretnoj traci. Svojim golovima ove subote pokazali su zašto u Europi raje velika bitka za njihovim potpisima. Zanimljiv je pritom da bi mogli završiti zajedno u Real Madridu. No, to je neka druga priča.

Wolfsburg je u 31. kolu Bundeslige ugostio Borussiju Dortmund i doživio treći poraz u posljednje četiri utakmice, a za to se pobrinuo Erling Haaland. Prvi od svoja dva pogotka postigao je u 12. minuti, a za konačnih 2-0 u 68. minuti. Posebno je bio upečatljiv Haalandov drugi gol kojeg možete pogledati ovdje.

He did what he does best to secure an important win for Dortmund! 🌟 #WOBBVB pic.twitter.com/AKbNeIkc9N

U međuvremenu, PSG je poveo u gostima kod Metza pogotkom Kyliana Mbappéa. Ander Herrera poslao je dugu loptu prema francuskom napadaču, koji je bio brzi od trojice čuvara da bi nakon toga zakucao loptu u mrežu. Gol pogledajte ovdje.

18 – Only Erling Haaland (19 – 16 goals, 3 assists) has been involved in more away goals than Kylian Mbappé (18 – 14 goals, 4 assists) in the Top 5 European Leagues this season. Clash. #FCMPSG pic.twitter.com/kKzpQiNge2

— OptaJean (@OptaJean) April 24, 2021