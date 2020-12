TKO JE BIO OTTO BARIĆ, LEGENDARNI HRVATSKI TRENER KOJI JE DANAS PREMINUO? U Austriji je bio poput božanstva…

U Zagrebu je u 88. godini preminuo Otto Barić, jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometnih trenera svih vremena i bivši izbornik hrvatske reprezentacije, objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS).

UMRO JE OTTO BARIĆ: Legendarni trener otišao je od posljedica koronavirusa, imao je 87 godina

Otto Barić rođen je u Plasnicama 19. lipnja 1933. godine, igračku karijeru počeo je kao junior Dinama, a u seniorskoj karijeri branio je boje Metalca i Lokomotive.

Nogometni trener je od 1963. godine, a u svojoj dugogodišnjoj karijeri na klupskom je planu vodio zagrebačku Lokomotivu, Opel-Rüsselsheim, Germaniju Wiesbaden, Wacker Innsbruck, LASK, Zagreb, Dinamo iz Vinkovaca, Sturm, bečki Rapid, Stuttgart, Casino Salzburg, Dinamo i Fenerbahče.

Otto Baric dies at age 88.

Legendary Croatian former football manager and player lost his battle due to the coronavirus complications. pic.twitter.com/NvMvWkmq63

— Ivan Žeželj (@izezelj) December 13, 2020