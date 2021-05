TKO ĆE NASLIJEDITI ZINEDINEA ZIDANEA NA KLUPI REAL MADRIDA? Tri su kandidata, ali jedan je daleko ispred svih

Zidane je već rekao igračima Real Madrida da odlazi s klupe na kraju ove sezone

Trener Real Madrida Zinedine Zidane svojim igračima je rekao da će na kraju sezone napustiti Kraljevski klub, objavio je Goal, a sada su španjolski mediji izdvojili tri glavna kandidata za njegovog nasljednika.

I dok radio postaja Onda Cero tvrdi da je Zidane obavijestio igrače o svojoj odluci prije prošlotjedne prvenstvene utakmice (2-2) protiv Seville nakon koje je Real propustio priliku da zauzme vodeće mjesto na ljestvici, novine Marca pišu da se obratio momčadi 8. svibnja prije te utakmice.

Zidaneu je ovo već drugi put da na isti način napušta klupi Reala, a prvi put je to napravio nakon što je osvojio treću uzastopnu Ligu prvaka 2018. godine i kada je postalo jasno da Cristiano Ronaldo napušta klub.

Žele ga Nijemci

Marca piše da bi Zidanea na klupi Reala trebao zamijeniti legendarni napadač Raul Gonzalez (43), koji trenutno vodi B momčad tog kluba, Castillu, s kojom bi ove sezone mogao izboriti Drugu ligu.

No, nije Real jedini klub koji razmišlja o legendarnom Španjolcu kao treneru svoje prve momčadi. Ove sezone Raula je zvao i njemački Schalke za kojega je također igrao, ali on ih je tada odbio i ostao je u Realu. Nedavno se pojavila vijest da ga želi i drugi njemački klub, Eintracht iz Frankfurta, no pretpostavlja se da će ih odbiti kako bi ostao u Kraljevskom klubu.

Drugi kandidati

Druga dva kandidata za novog trenera Reala su talijanski stručnjak Masimilliano Allegri i njemački izbornik Joachim Low.

No, njihove šanse da preuzmu klubu Kraljevskog kluba puno su manje.