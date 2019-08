TKO ĆE BITI NASLJEDNIK LUKE MODRIĆA? Uefa objavila imena trojice kandidata za igrača godine

View this post on Instagram

🏆 Uefin igrač godine? Luka Modrić 💪 🏆 Najbolji veznjak Lige prvaka? Luka Modrić 💪 Povijesni uspjeh za kapetana hrvatske reprezentacije i za hrvatski nogomet ➡ čestitamo, @lukamodric10! 🇭🇷 #Obitelj 🏆 @uefa_official Men's Player of the Year? Luka Modrić 💪 🏆 2017/18 @ChampionsLeague Midfielder of the Season? Luka Modrić 💪 A historic success for our captain and for Croatian football ➡ congratulations, @lukamodric10, we couldn't be more proud! 🇭🇷 #Family