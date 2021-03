Sve je dogovoreno i nema više nikakvih prepreka za održavanje borbe između Furyja i Joshue. Poručio je to Furyjev promotor Bob Arum i tako potvrdio najiščekivaniji boksački meč današnjice. Meč vrijedan 200 milijuna funti u kojem je osim toga ulog ujedinjenje pojaseva po IBF, WBO, WBA i WBC verziji.

“Što se mene tiče borba ide. To su poručili iz oba kuta. Sada se moramo dogovoriti oko detalja i staviti potpis na ugovor. Međutim, nema više nikakvih zapreka”, kazao je za iFL TV.

O njihovoj međusobnoj borbi prošlog je mjeseca govorio i Joshuin promotor Eddie Hearn.

