TINEJDŽER STIŽE U MADRID ZA 120 MILIJUNA EURA: Španjolci rekordnim transferom poslali poruku konkurenciji

Veliki interes za njegove usluge pokazali su brojni poznati klubovi

Mlada portugalska zvijezda Joao Felix (19) korak je do transfera iz Benfice u Atletico Madrid za čak 120 milijuna eura. Prema pisanju portugalskog tiska Atletico će aktivirati otkupnu klauzulu za 19-godišnjeg krilnog napadača i dovesti ga u Madrid kao zamjenu za francuskog napadača Antoinea Griezmanna koji gotovo sigurno napušta klub.

Pada Lemar

Ukoliko se ovaj transfer realizira bit će to rekordni posao u povijesti ‘Los Colchoneros’. Atletico je do sada najviše platio za francuskog veznjaka Thomasa Lemara koji je iz Monaca stigao u lipnju 2018. za 72 milijuna eura.

Felix je ove sezone zabio 20 golova i upisao 11 asistencija za Benficu koja je osvojila naslov portugalskog prvaka i dogurala do četvrtfinala Europske lige. Na Luzu su ga pokušali zadržati novim, bitno izdašnijim ugovorom u kojem bi odštetna klauzula iznosila 200 milijuna eura, no mladi Portugalac nije želio potpisati produžiti ugovor koji mu traje do 2023.

Veliki interes za njegove usluge pokazali su i Juventus, Manchester United, Manchester City i Borussia Dortmund, ali je ponuda iz Madrida bila najveća.

Njegov transfer vodi Jorge Mendez koji je već odradio transfere Radamela Falcaoa i Jacksona Martineza u Atletico.