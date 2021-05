TINEJDŽER KOJI JE ZALUDIO SVIJET ŽELI U PSG: Njegov klub od bogatih Parižana traži čak 100 milijuna eura

Supertalentirani francuski nogometaš Eduardo Camavinga (18) odbio je produžiti ugovor sa svojim Rennesom jer želi otići Paris Saint Germain, objavio je dobro upućeni francuski novinar Mohamed Bouhafsi.

PSG je već stupio u kontakt s Rennesom oko transfera mlade zvijezde i dobio odgovor da će im prodati Camavingu za svotu od 100 milijuna eura.

#Camavinga has told Rennes that he does not want to extend his contract !

Camavinga wants to go to #PSG !

The clubs have already discussed a transfer! Rennes want €100M #RMCsport

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 25, 2021