TIN JEDVAJ ZABRINUO DALIĆA PA IPAK PORUČIO: ‘Samo me uhvatio grč, bit će sve u redu’

Tin Jedvaj zabrinuo je stručni stožer svog Leverkusena, ali i hrvatske reprezentacije uhvativši se za mišić tijekom treninga u utorak. Odmah je prestao s treningom, a i trener Heiko Herrlich izrazio je zabrinutost za mladog defanzivca.

‘Nema težih posljedica’

No razloga za brigu nema, sve sumnje otklonio je sam Jedvaj:



“Ma, samo me uhvatio grč. Ništa se posebno nije dogodilo. Napravili smo pregled i sve je super. Vidjet ćemo hoću li izvan treninga biti dan ili dva, ali to je to. Teren je tvrd još od zime, pa se to malo osjeća i na mišićima, ali bit će sve u redu. Nema težih posljedica”, rekao je Jedvaj za Sportske Novosti.

Jedvaj je igrao za hrvatsku reprezentaciju krajem svibnja prošle godine u porazu od Meksika 2-1. Prema njegovim riječima, spreman je i za sljedeću reprezentativnu stanku u kojoj će Vatreni igrati protiv Perua i Meksika u SAD-u.