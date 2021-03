TIGER WOODS IZAŠAO IZ BOLNICE: Legendarni golfer će se kod kuće oporavljati nakon teške prometne nesreće

Legendarni golfer Tiger Woods, jedan od najboljih igrača u povijesti, doživio je tešku prometnu nesreću krajem veljače. Njegovo vozilo je izletjelo s ceste, a prilikom prevrtanja on je doživio ozbiljne i višestruke ozljede nogu.

OTKRIVENA AGONIJA TIGERA WOODSA: ‘Ne želi da mu karijera ovako završi, nastavit će igrati ako postoji način’

Woods je nakon nesreće brzo prebačen u bolnicu, nakon čega je liječenje nastavio u Kliničkom centru Cedars-Senai. Tamo je podvrgnut je novim tretmanima koji su prošli dobro i golfer se uspješno oporavlja.

U četvrtak je legendarni golfer objavio na Twitteru da je otpušten iz Centra Cedars-Sinai i da će oporavak nastaviti kod kuće.

Tiger Woods announces he’s been released from the hospital to continue his recovery 🙏 pic.twitter.com/nLEEUUChWG

“Sretan što mogu potvrditi da sam se vratio kući i tu nastavljam s oporavkom. Zahvalan sam na podršci koju sam dobio tijekom proteklih nekoliko tjedana.”

“Hvala nevjerojatnim kirurzima, liječnicima, medicinskim sestrama i članovima osoblja u medicinskom centru Harbor-UCLA i medicinskom centru Cedars-Sinai. Svi ste se divno brinuli o meni i ne mogu vam dovoljno zahvaliti. Oporavljat ću se kod kuće i raditi na tome da postajem jači svaki dan”, napisao je Woods.

Tiger Woods is now back home to further recover after the car accident pic.twitter.com/HeW0BhALm5

— Naija (@Naija_PR) March 17, 2021