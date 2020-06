Američki nogometni trener Jesse Marsch (46), koji trenutno vodi austrijski RB Salzburg, mogao bi preuzeti Borussiju Dortmund ako kormilo kluba napusti sadašnji trener Lucien Favre, objavili su njemački mediji.

Jesse Marsch je prošle sezone bio pomoćnik Ralfu Rangnicku u Leipzigu, a ove sezone vodi RB Salzburg s kojim je nedavno osvojio austrijski kup.

Several news outlets are linking former NYRB coach Jesse Marsch with a move to replace Lucien Favre at Borussia Dortmund next season.

His playing style fits, he would reunite with Erling Haaland and he’s long been a fan of playing youth, same as BVB 🧐 #USMNT #OneGoal pic.twitter.com/UuWYCpkdPy

