Urugvajski napadač Edisonu Cavaniju zaradio je suspenziju od tri utakmice zbog korištenja nedopuštenih izraza na Instagramu prema propisima Engleskog nogometnog saveza (FA).

Napadač je krajem studenog bio junak u gostujućoj pobjedi Manchester Uniteda (3-2) protiv Southamptona. Urugvajac je postigao dva gola i upisao asistenciju u preokretu “Crvenih vragova” koji su nakon sat vremena igre gubili 0-2.

Odgovarajući na čestitke nakon utakmice, Cavani je na jednu poruku prijatelja na Instagramu odgovorio sa “Gracias, negrito”.

Edinson Cavani has been banned for three games and fined $136,000 for using a racially insensitive word on Instagram.

He’ll miss games against Aston Villa (PL), Man City (EFL Cup) and Watford (FA Cup). pic.twitter.com/uQ3yAHLhkx

— B/R Football (@brfootball) December 31, 2020