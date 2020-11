Pitanje je koliko će još dugo ovi stručnjaci uživati podršku svojih šefova

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer obrušio se na igru svoje momčadi u obrani nazvavši je neoprostivom, nakon što je njegova momčad u utakmici 3. kola grupne faze Lige prvaka doživjela poraz od 2-1 na gostovanju u Istanbulu kod turskog prvaka Bašakšehira.

Domaća momčad je povela u 13. minuti, tako što je bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Višća dugom loptom uposlio Dembu Baa, nakon što su Englezi imali udarac iz kuta, a nitko nije pazio na senegalskog napadača koji se iz svoje polovice sjurio prema Deanu Hendersonu i svladao istrčalog vratara preciznim udarcem s 20-ak metara.

Turci su u 40. minuti udvostručili prednost nakon što je Turuc oteo loptu Juanu Mati oko sredine igrališta, sjurio se po lijevoj strani i ubacio na suprotnu stranu, gdje je bio Višća koji je lakoćom svladao nemoćnog Hendersona.

“Kod prvog pogotka smo odigrali kratki korner i zaboravili da nam je čovjek ostao nečuvan. To je neoprostivo. Nismo odigrali svoje uloge, to je moja odgovornost. Na ovoj razini se ne primaju takvi golovi. Ne smiješ ih tako lako primati. Kad se to dogodi, onda je puno teže doći do pobjede”, izjavio je Solskjaer nakon dvoboja.

Dan nakon ove utakmice trener Crvenih vragova postao je prvi kandidat za otkaz u Premier ligi. Prema kadionicama kvota da će upravo Solskjaer biti taj koji će prvi dobiti otkaz je 2.20. Odmah iza njega je hrvatski stručnjak Slaven Bilić (WBA) s kvotom 4, a reći je trener Fulhama Scott Parker s kvotom 9.

Kao najveći favorit za novog trenera Manchester Uniteda prema kadionicama je Maurício Pochettino, dok je iza njega Max Allegri.