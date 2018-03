TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN HRVATSKOG SAVEZA: ‘Uzeli su desetke tisuća eura za prelazak Faka u Sloveniju’

Fak je nedavno osvojio srebro na Olimpijskim igrama u Pjongčangu te se aktualizirala priča oko njegovog prelska u Sloveniju.

Nakon što je 2010. godine osvojio prvu hrvatsku medalju u biatlonu pojavila se priča da će Jakov Fak prijeći u slovensku reprezentaciju. To se uskoro i dogodilo, a svoj je prelazak obrazložio je sljedećim riječima nakon osvajanja srebra u Pjongačngu.

“Moj odlazak nije pitanje za mene, već za one koji su onda bili odgovorni za to. Što se tiče moje sportske karijere mislim da je bila ispravna odluka otići u Sloveniju. Biatlon u Hrvatskoj marginalan je sport koji u ono vrijeme nije ima perspektive zato jer ljude to ne zanima”, kazao je za HRT.

Sumnjive okolnosti

Tjednik Nacional donio je priču u kojoj tvrde da je Fak promijenio državljanstvo i prešao u slovensku reprezentaciju pod sumnjivim okolnostima ‘koje jasno upućuju na moguću korupciju i kriminalne radnje’.



Naime, došli su u posjed dokumenata u koji otkrivaju da su sigurnosne službe pratile događaje oko ovog transfera te da su došle do saznanja da je tom prilikom 60 tisuća eura završilo u rukama vodećih ljudi Hrvatskog biatlonskog saveza. Istovremeno je u javnost plasirana priča da je sa Slovencima postignut dogovor o besplatnom prelasku u zamjenu za ‘kadrovsku suradnju i razvoj biatlona u regiji’.

Nacional navodi i da je novac iz Slovenije donesen u gotovini te da je jedan njegov dio deponiran u trezor dok je ostatak potrošen u nepoznate svrhe.

Dva dokumenta

“Posjedujemo dva dokumenata Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) s oznakom ‘vrlo tajno’, koja objavljujemo uz procjenu da se radi o javnom interesu, pogotovo zbog činjenice da ni punih sedam godina nakon tog skandaloznog otkrića nije uslijedio nikakav pravosudni epilog”, navodi tjednik.

Osim olimpijske bronce medalju istog sjaja Fak je Hrvatskoj donio sa Svjetskog prvenstva 2009. u Pjongčangu.