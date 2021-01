TEŠKA OZLJEDA SLAVNOG SKIJAŠA: Osvajač velikog Kristalnog globusa pao na treningu i završio sezonu

Norveški skijaš i prošlogodišnji osvajač velikog Kristalnog globusa Aleksander Aamodt Kilde (28) ozlijedio je koljeno prilikom pada na treningu superveleslaloma u austrijskom Hinterreitu zbog čega je završio sezonu, objavili su norveški mediji.

Kilde je pri padu ozlijedio križne ligamente desnog koljena zbog čega mora na operaciju.

Such sad news that #SyngentaGroup ambassador @AleksanderKilde crashed in training today and will be out for the season. Get well soon Aleksander – everyone at Syngenta Group wishes you a speedy recovery. #ComeBackstronger! #TeamSyngentaGroup pic.twitter.com/wqiS97wgqv

— Syngenta (@Syngenta) January 16, 2021