TEŠKA OZLJEDA NIKOLE KATIĆA: Braniču Rangersa stradalo koljeno, njegov trener je sada u jako velikim problemima

Dvadesettrogodišnji hrvatski branič i član škoroskog Rangersa Nikola Katić ozbiljno se ozlijedio tijekom priprema svojeg kluba za sljedeću sezonu, službeno je potvrđeno.

“Katić je prije više od tjedan dana pretrpio ozljedu zbog koje će biti van terena u doglednoj budućnosti. Trenutno za njega skrbi naš liječnički tim”, napisali su Rangersi na službenoj stranici.

#RangersFC are disappointed to announce that Niko Katic has sustained an injury during preseason training: https://t.co/cDEd0IpFEw pic.twitter.com/NzobOH8qmA

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 5, 2020