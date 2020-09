TERIM NAJAVIO DVOBOJ S HAJDUKOM: ‘Naravno da mi je stalo, mislite li da me nije briga?’

Galatasaray u utakmicu s Hajdukom ulazi sa statusom velikog favorita

Nogometaše splitskog Hajduka u četvrtak očekuje gostovanje u Turskoj i utakmica 3. prekola Europske lige s velikim Galatasarayem.

VELIKA VEČER HRVATSKOG NOGOMETA: Hajduk, Rijeka i Lokomotiva u lovu na Europsku ligu, evo gdje možete gledati utakmice

Turci su “na papiru” veliki favoriti, pa će Splićani u dvoboj s Galatasarayem moći ući poprilično rasterećeni i pokušati napraviti veliko iznenađenje.

‘Ne mogu se slagati sa svima’

Toga je svjestan i trener Galatasaraya Fatih Terim koji je najavio maksimalno ozbiljan pristup protiv Splićana i zasmetalo ga je pisanje tamošnjih medija koji su dvoboj s Hajdukom gurnuli u drugi plan.

“Naravno da mi je stalo do ove utakmice, mislite li da me nije briga? Ja uvijek veliku pažnju dajem europskim utakmicama i za mene je utakmica s Hajdukom jako važna pa nije ispravno da danas govorim o derbiju s Fenerbahčeom. Ja ne mogu utjecati na društvene mreže i ne mogu se slagati sa svima, niti to moram činiti. Sada smo mi fokusirani samo na svoju igru i drago mi je da su dečki fokusirani isključivo na sebe i nogomet”, poručio je Terim na konferenciji za medije.