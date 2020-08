TENISKI TURNIRI U MADRIDU NEĆE SE ODRŽATI? Organizatore su savjetovali da ih otkažu zbog porasta broja zaraženih koronavirusom

Održavanje teniskih ATP i WTA turnira u Madridu, koji bi se trebali održati sredinom rujna, upitno je nakon što su odgovorni za javno zdravlje u glavnom španjolskom gradu savjetovali organizatorima da ih otkažu zbog porasta broja zaraženih koronavirusom.

“U bliskoj smo komunikaciji s kompetentnim zdravstvenim organizacijama u Madridu i Nacionalnim odborom za sport. Na sastanku održanom 29. srpnja izrazili smo zabrinutost vezanu uz održavanje turnira zbog povećanog broja zaraženih. Vlada i Zavod za javno zdravstvo savjetovali su nam da ne održavamo turnir jer je nemoguće jamčiti pozitivnu promjenu u sljedećim tjednima. Konačnu odluku donijet će tvrtka Ion Tiriac and Super Slam Ltd., vlasnik licence za turnir”, objavili su organizatori.

