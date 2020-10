FINALE ROLAND GARROSA S NIKAD VEĆIM ULOGOM: Nadal lovi Federera, Đoković na korak do jedinstvenog podviga

Španjolac Rafael Nadal i Srbin Novak Đoković igrat će u nedjeljanom finalu Roland Garrosa. Nadal je u polufinalu svladao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 6-3, 7-6 (0) i osvetio mu se za poraz u Rimu, dok je Đoković imao puno teži posao s Grkom Stefanosom Tsitsipasom sa 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1 nakon četiri sata igre.

“Drugačija je situacija sada nego u Rimu. I ja sam spremniji. Rim je bio prvi turnir koji sam igrao poslije šest mjeseci. Iskustvo iz tog meča mi je pomoglo sada. Izašao sam teren s planom, odlučan. Generalno, zadovoljan sam kako je meč prošao. Ovo je jako važna pobjeda za mene, protiv dobrog igrača”, izjavio je Nadal nakon meča. U finalu ga čeka obračun s Novakom Đokovićem.

“Ne mogu predvidjeti budućnost, ali jedino što znam, kad budem igrao protiv Novaka, morat ću igrati najbolje što mogu. Bez toga, bit će mi teško. Znam da sam na tom terenu imao uspjeha u prošlosti, tako da mi to pomaže. Istovremeno, on je imao dobar učinak. Jedan je od mojih najtežih protivnika”, dodao je.

Djokovic & Nadal meet for a 56th time today as they fight for the French Open title.

It's a final of real significance. Nadal one win from Federer's Grand Slam record. Djokovic can be first man in Open Era to win each major twice or more.

My preview 👇https://t.co/OmjcATbHib

— George Bellshaw (@BellshawGeorge) October 11, 2020