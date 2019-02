Tenisice za trčanje za vrhunsku izvedbu – UNDER ARMOUR HOVR INFINITE

UA HOVR™ Infinite predstavlja osnovu i oslonac Under Armour HOVR linije obuće za trčanje. S neutralnim jastučićima i uravnoteženom mekoćom, tenisice se zovu UA HOVR Infinite jer su osmišljene za trčanje na velike udaljenosti, te da pruže trkaču postojanu udobnost pod nogama za beskonačne pretrčane kilometre. Under Armour odlučio je osmisliti i izraditi tenisice vrhunskih svojstava koje će ispuniti zahtjeve i potrebe trkača usmjerenih na ciljeve. Svaki detalj uzet je u obzir za pružanje veće udobnosti i veće potpore.

Rezultat te misije je UA HOVR Infinite: tenisica s iznimno mekanom HOVR pjenom pune duljine, smještenom unutar dinamično-energične mrežice za udoban pristanak i elastičan odraz. Čvrst okvir pjene usklađen je s dubokim fleksibilnim žlijebovima na vanjskoj potplati za stabilnost i mekoću, uz lagano, prozračno gornjište posebno osmišljeno kako bi ispunilo anatomske zahtjeve svakog spola, pružajući rastezljivost i strukturu na mjestima gdje je to najviše potrebno.

HOVR MEĐUPOTPLATA PUNE DULJINE

Trkači više ne moraju birati između mekoće i učinkovitosti, s obzirom na to da Under Armour HOVR Infinite tenisica ima sustav “cage and core” (okvir i jezgra), dizajniran u svrhu pružanja najboljeg rješenja za ublažavanje udara, povrat energije i glatki prijelaz. Kod UA HOVR Infinite tenisica, HOVR jezgra proteže se od pete do prednjeg dijela stopala, a izložena je na površini međupotplate, kako bi u potpunosti osigurala i ublažila udarac stopala i pružila živahniji osjećaj pod stopalima, kilometar nakon kilometra. Uz to, UA HOVR pjena je obložena ne samo energičnom mrežicom, već i rubom koji pomaže održati i izgladiti prijelaz prilikom kretanja.

Vanjski okvir služi kao sredstvo koje trkaču omogućava učinkovito kretanje putem dodira tla petom, te sadrži i “prozore” olakšanja, kako bi se pružilo rasterećenje i ostvario dodatni element mehaničkog ublažavanja. Uz takvo dno tenisice trkač zadržava učinkovitost prilikom trčanja.

VANJSKI POTPLAT

Unatoč činjenici da frikcija i način na koji tenisica reagira na podlogu mogu poboljšati ili pogoršati trčanje, vanjski potplat je često zanemaren prilikom izrade tenisica. Bilo koji gubitak ravnoteže ili mikro pokreti mogu narušiti učinkovitost i mogu svjesno ili podsvjesno izmijeniti korak trkača. Under Armour HOVR Infinite u obzir uzima ključnu važnost vanjskog potplata i izradio je rješenje koje sportašima daje samopouzdanje za snažno i kontrolirano kretanje.

Vanjski potplat prednjeg dijela stopala izrađen je od čiste mješavine puhane gume i ima teksturirani uzorak za frikciju, čime pruža poboljšano prianjanje i dodatan sloj za ublažavanje udara. Uz to, duboki fleksibilni žlijebovi protežu se od srednjeg do bočnog dijela vanjskog potplata, čime slijede prirodne kutove savijanja stopala. Guma u peti je također izrađena od mješavine visoke abrazije kako bi se produljio rok trajanja tenisice i pružila otpornost na pretjerano trošenje uložaka.

GORNJIŠTE

Izraz “bez ometanja” bio je inspiracija i krajnji cilj pri stvaranju gornjišta tenisice Under Armour HOVR Infinite. Gornjište je izrađeno na jednostavan način i sastoji se od dva dijela – prednji dio sastoji se od lagane i prozračne mrežice, dok je peta čvršća i ima jasniju strukturu. Prednji dio ima takvu strukturu samo kako bi pružio prozračnost i lakoću. Čvršća mrežica i unutarnji 3D oblikovani petni dio u stražnjem su dijelu tenisice, što daje osjećaj bolje strukture i čvrstoće.

IZRADA PRILAGOĐENA SPOLU

Pri izradi UA HOVR Infinite tenisica, Under Armour tim otišao je korak dalje kako bi izradio tenisice prilagođene spolu. Tim Under Armoura za biomehaniku proveo je opsežno istraživanje kako bi utvrdio potrebe ženskog stopala u usporedbi s muškim stopalom. Ovo istraživanje dovelo je tim do zaključka kako su ženske pete kraće, lukovi osjetljiviji, te da prednji dio stopala ima manji obujam. Rezultat toga je izrada UA HOVR Infinite uloška prilagođenog spolu kojim se zglob podiže za 2mm, kako bi stopalo bolje sjelo u petni dio. Muški uložak ima jedan sloj, od 6mm. Oba uloška koriste kvalitetnu pjenu s otvorenim ćelijama i oblikovana su kako bi osigurala stopalo, te služe kao još jedan element za ublažavanje udara.

DIGITALNA POVEZANOST NA MAPMYRUN

Under Armour HOVR Infinite ima ugrađeni senzor u međupotplati desne tenisice koji se digitalno neometano povezuje s aplikacijom MapMyRun™ putem Bluetootha™ niske energije (BLE). Digitalno povezane tenisice mogu pratiti, analizirati i pohranjivati detaljne parametre vezane uz trčanje kako bi korisnik bio obaviješten o načinima za poboljšanje svoje izvedbe. Novost u 2019. je Gait Coaching mogućnost, koja trkaču daje precizne detalje o njegovim koracima i pruža mu sveobuhvatni pogled s povijesnim podacima kako bi se predvidio tempo i izradio plan za buduće trčanje. Uz virtualno treniranje, trkači postaju dio najveće svjetske zajednice za zdravlje i fitness koja broji više od 245 milijuna članova – a sve ih veže želja da postanu bolji.

UKRATKO O UA HOVR INFINITE

Under Armour HOVR Infinite je neutralna tenisica za trčanje na velike udaljenosti. Tenisica se zove UA HOVR Infinite jer je izrađena kako bi trkač u njoj mogao istrčati neograničeni broj kilometara.

Prilikom izrade UA HOVR Infinite tenisice svaki detalj je uzet u obzir kako bi se pružila veća udobnost i pružila bolja potpora, uključujući HOVR međupotplatu pune duljine koja se proteže od pete do prednjeg dijela stopala, vanjsku potplatu izrađenu da pruži poboljšano prianjanje i doda sloj za ublažavanje udara, te gornjište koje pruža savršeni osjećaj čvrstoće bez dodatne težine.

Under Armour HOVR Infinite ima digitalnu povezanost – kapsula ugrađena u međupotplatu desne tenisice spaja se putem Bluetootha na MapMyRun, što trkačima omogućava da prate svoje podatke vezane uz trčanje bez uređaja, i da primaju virtualne personalizirane upute o načinu trčanja, duljini koraka, brzini i više. Ovi parametri pomažu trkačima da učinkovitije trče i povezuju ih sa zajednicom koja broji više od 245 milijuna ljudi diljem svijeta.

29 MM peta/ 21 MM prednji dio (8 MM pad)

Muška težina (Size 9): 10.75 oz (305 grama)

Ženska težina (Size 7): 8.75 oz (248 grama)

Dostupnost: Globalno, 1. veljače 2019.